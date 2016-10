Reforma política está travada no Congresso há pelo menos dez anos

O Congresso Nacional fez, nos últimos dez anos, pelo menos cinco tentativas de aprovar uma ampla reforma política, sem sucesso em nenhuma delas. Os parlamentares debateram uma proposta a cada dois anos, mas não aprovaram mudanças significativas.

Uma nova tentativa será feita nos próximos dias, quando a Câmara deverá instalar uma comissão especial da reforma política, e o Senado também passará a deliberar sobre o assunto.

Por acordo, Câmara e Senado pretendem votar primeiro aqueles temas em relação aos quais exista consenso, a fim de que uma proposta aprovada em uma Casa não corra o risco de ser rejeitada na outra. Desde o fim do regime militar, em 1985, o sistema político e eleitoral passou por diversas alterações pontuais, muitas por decisões do Poder Judiciário e não do Legislativo.

As conclusões estão no estudo “Tentativas de Reforma Política: Ainda uma História sem Fim”, do professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília David Fleischer. O cientista político explica que é mais comum que as tentativas de reforma política sejam feitas em anos ímpares, quando não há eleições.

Para ele, o debate que será iniciado neste ano pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pode ser considerado um “adiantamento”. Na avaliação de Fleischer, as discussões sobre o tema não prosperam pelo fato de parlamentares terem que decidir sobre mudanças que terão efeito em suas próprias carreiras políticas. “O problema é que eles ficam muito ansiosos com a reeleição. A sobrevivência do deputado é uma questão central”, afirmou.

Para o advogado eleitoralista e um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa Márlon Reis, falta “coragem” aos parlamentares para alterar a forma de composição do parlamento, um dos pontos centrais da reforma. “Eles chegaram onde estão com base no modelo atual. Eles dominam o sistema. Isso gera um impasse porque eles não sabem qual resultado teria com um novo modelo”, afirmou.

Em 2015, sob o comando de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), os deputados analisaram uma série de medidas. O que foi aprovado na Câmara, entretanto, chegou ao Senado e não prosperou. Dois anos antes, em 2013, a então presidenta Dilma Rousseff sugeriu um plebiscito com cinco pontos de reforma política, como uma resposta à onda de manifestações que tomava o País.

A Câmara também iniciou uma força-tarefa que traria novas propostas. As iniciativas, porém, não geraram resultado. Outras tentativas já haviam sido feitas em 2011, 2009, 2007 e anos anteriores.

Sem uma reforma ampla, somente mudanças isoladas foram possíveis, como foi o caso da lei de iniciativa popular batizada de Ficha Limpa, de 2010, que ampliou as hipóteses em que um político fica impedido de disputar eleições e assumir um mandato.

Judiciário

Outras mudanças se deram pelas mãos da Justiça, e não dos parlamentares. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a doação de empresas privadas para campanhas eleitorais. A decisão vigorou nas eleições municipais deste ano.

Em outro exemplo, em uma avaliação sobre fidelidade partidária no Tribunal Superior Eleitoral, com posterior concordância do Supremo, ficou decidido em 2007 que os mandatos de deputados e vereadores pertencem aos partidos, e não aos candidatos.

Para Márlon Reis, essas ações “externas” são uma representação da vontade da população. “A necessidade de mudança do sistema é percebida por toda a sociedade. Apenas o Congresso reluta em fazer. Assim, toda essa necessidade de mudança se canaliza de outras maneiras”, disse. (AG)

