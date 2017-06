Reforma política vai incluir votação em lista pra preservar atuais parlamentares

Destinado a manter nos mandatos os atuais deputados federais e estaduais, avança no Congresso a aprovação do chamado voto em lista. Para ser aprovado, ele seria disfarçado sob a forma de um projeto de sistema misto. Após uma reunião com o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), admitiu ontem que o Congresso deve aprovar até setembro deste ano o voto distrital misto para as eleições de 2021. No sistema distrital misto, o eleitor vota duas vezes: uma para candidatos no distrito e outra para a lista dos partidos. A lista dos partidos é feita pelas direções partidárias os atuais deputados têm preferência. Segue um sistema semelhante ao utilizado pelos clubes de futebol na eleição de litas de conselheiros.

Marchezan e o PSDB no governo Temer

Prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan tem avaliado m entrevistas e no diálogo com correligionários, que o apoio e a participação do PSDB no governo Temer apenas se justifica, em nome da estabilidade do País.

Nova presidente da UNE não é estudante

A nova presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, Marianna Dias, filiada ao Partido Comunista do Brasil, não é estudante. Embora tenha anunciado que estuda pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, a instituição informou ao blog O Antagonista que Marianna passou no vestibular no segundo semestre de 2009 e desligou-se do curso no segundo semestre de 2015, sem concluí-lo.

Estudo analisa o turismo em Torres



Maria do Carmo Conforti Rodrigues, servidora da Prefeitura de Torres teve seu trabalho intitulado “O Turismo sob a ótica da Legislação Municipal” classificado como um dos finalistas para o Fórum Internacional de Turismo, evento técnico-científico de âmbito nacional que será realizado em Foz do Iguaçu no Paraná a partir do próximo dia 28. O trabalho, resultado de um ano de pesquisa, analisa a estrutura turística e legislação local, abrangendo um período de 70 anos, de 1946 a 2016.



Assembleia analisa atuação do deputado Jefferson Fernandes

Por determinação do presidente da Assembleia Legislativa, Edegar Pretto (PT), a Assembleia Legislativa vai criar uma comissão para analisar os fatos ocorridos, e a participação do deputado Jefferson Fernandes (PT), que teria tentado obstruir o cumprimento de uma ordem judicial de reintegração de posse em Porto Alegre. Há quem entenda que, se a comissão levar a sério o trabalho, poderá até mesmo punir o deputado, com base no Código de Ética Parlamentar.

Fala o corregedor

Corregedor da Assembleia Legislativa, o deputado Marlon Santos (PDT) se manifestou ontem. Preferiu acender uma vela para o dragão e outra para São Jorge. Segundo ele, “o deputado Jefferson Fernandes (PT) cumpriu seu dever como parlamentar e com legitimidade, como político que defende uma causa e que envolve movimentos sociais e a sua bandeira política”. Observou ainda que “a polícia cumpriu seu papel diante da demanda judicial.”

