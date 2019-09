Reforma tributária: governo estuda taxar saques, depósitos em dinheiro e transações em cartão

Saques e depósitos em dinheiro podem passar a ser taxados com uma alíquota inicial de 04%, conforme prevê a proposta de reforma tributária do governo federal. A cobrança faz parte do imposto sobre pagamentos, que vem sendo comparado à antiga CPMF.

Pagamentos no débito e no crédito poderão ter alíquota inicial de 0,2%. A porcentagem deve ser aplicada em cada lado da operação, ou seja, para o pagador e também para o recebedor.

Se forem criadas, as taxas ainda podem crescer, visto que a ideia do governo é usar o novo imposto para substituir gradualmente a tributação sobre os salários, considerada nociva para a geração de empregos no Brasil.

As medidas estudadas foram anunciadas nesta terça-feira (10), durante Fórum Nacional Tributário em Brasília, promovido pelo sindicato dos auditores fiscais.

