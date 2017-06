Reformadora Toro instala equipamento da Vipal Borrachas

Aquilo que a Vipal Borrachas almejou ao desenvolver, com tecnologia própria, uma máquina para o processo de raspagem de pneus, começa a se materializar na prática. Depois de ver instalada a primeira máquina na versão com duas posições de raspa, em abril, para a reformadora paulista União de Pneus, agora foi a vez de outra parceira da Vipal Rede Autorizada ter o seu equipamento: a Toro Recauchutagem, do Rio de Janeiro. A Toro adquiriu a VR01 Smart UNO com raspadora auxiliar, a qual já está em pleno funcionamento.

A obtenção do equipamento foi comemorada pelo diretor da Toro, Alcidio Morgado. Segundo ele, a ação faz parte de uma estratégia muito bem estruturada junto à Vipal Borrachas de ampliação da produção e, consequentemente, do mercado de atuação da reformadora. “Hoje nós não fazemos nada sem conversar e planejar com a Vipal, tudo dentro daquilo que pode ser feito e melhorado dentro do processo”, comenta. Morgado diz que, como empresário, “quando um investimento é feito, cria-se também uma expectativa de que aquilo vá render como esperado, o que nem sempre acontece”, afirma. “Hoje, podemos dizer que o investimento supera as expectativas. Estou muito satisfeito com essa nova aquisição, e tenho certeza de que ela vai melhorar muito o nosso processo de raspagem.”

A VR01 Smart UNO conta com uma posição de raspagem e capacidade de produção de até 28 pneus/hora. Assim como a VR01 Smart DUO, é uma das mais produtivas do mercado se comparada com todas as concorrentes. Lançada em 2016, é a primeira máquina desenvolvida para comercialização pela Vipal, que visa oferecer aos parceiros de sua Rede mais competitividade, eficiência e qualidade no processo de reforma. Com projeto e execução integralmente desenvolvidos pela empresa, a máquina tem fabricação 100% nacional e atende às normas exigidas na NR12. Também, dispõe de assistência técnica presencial e on-line da maior equipe técnica de reforma de pneus do Brasil.

Sobre a Toro

Fundada em 1987, a Toro Recauchutagem atua no segmento de recauchutagem e conserto de pneus com uma ampla e qualificada linha de matéria-prima, maquinário e mão de obra. Pertencente à Vipal Rede Autorizada desde 1997, a Toro tem o Registro de Declaração de Conformidade do Fornecedor do Inmetro e oferece a seus clientes toda a gama de produtos e serviços que somente os parceiros da líder em reforma de pneus na América Latina tem, como Garantia RQG (Reforma Qualificada e Garantida), Protrans (Programa de Orientação ao Transportador), cursos e qualificações da Univipal, entre outros.

Sobre a Vipal

A Vipal Borrachas – www.vipal.com.br – foi constituída em 1973, em Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Com 3 mil colaboradores, a empresa tem duas fábricas em Nova Prata e uma em Feira de Santana, na Bahia, totalizando cerca de 160 mil metros quadrados de parque fabril e dois centros de distribuição no Brasil. A empresa exporta para todos os continentes e possui ainda centros de distribuição na América do Sul, América do Norte, Europa e Oceania. A Vipal foi a primeira empresa brasileira do setor certificada pelo ISO9002, ostentando ainda a ISO9001: 2008 e o certificado de verificação de desempenho para sua linha de bandas de rodagem pelo IFBQ/INMETRO.

