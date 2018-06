Reformas em 16 escolas estaduais

A reforma da rede escolar do Estado continua neste mês de junho com a entrega de 16 obras, beneficiando 6.721 alunos da região da 8ª Coordenadoria de Educação, em Santa Maria. O investimento é de R$ 1,5 milhão, resultado do trabalho da força-tarefa das secretarias da Educação, de Obras, Saneamento e Habitação e de Planejamento, Governança e Gestão, que atua em 715 obras em todo o RS.

Deixe seu comentário: