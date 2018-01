Reformas em quartel da Brigada em Soledade

O governo do Estado liberou, nesta terça-feira, a reforma das instalações da Brigada Militar em Soledade, no Noroeste do Estado. Serão investidos R$ 274 mil para reestruturar o 38º Batalhão, reformando aterro, contrapiso, coberturas, instalação elétrica, alvenaria e revestimento. As obras foram autorizadas pela Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação e devem iniciar em uma semana.

