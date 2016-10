Refugiado suspeito de terrorismo se suicida em prisão na Alemanha

Detido na madrugada de segunda-feira (10) em Leipzig, no leste da Alemanha, por suspeita de planejar um atentado terrorista, Jaber Albakr se suicidou na cela onde era mantido preso, informaram nesta quarta-feira (12) vários veículos da imprensa do país.

As edições digitais do jornal “Bild” e da revista “Der Spiegel” afirmaram que o refugiado sírio, de 22 anos, foi encontrado morto na prisão de Leipzig para onde tinha sido levado.

De acordo com a “Der Spiegel”, Albakr, que escapou no sábado do cerco policial montado em volta de sua casa e que foi entregue aos agentes por vários compatriotas sírios, estava sob baixa vigilância por existir risco de suicídio e tinha começado uma greve de fome.

O serviço secreto da Alemanha tinha informações que indicam que o preso “poderia realizar um atentado nesta semana”, informou o presidente do Escritório Federal para a Proteção da Constituição, Hans-Georg Maaseen, ao jornal “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Por isso, os agentes iniciaram uma operação para prendê-lo no sábado, mas Albakr conseguiu fugir de sua casa na cidade de Chemnitz, no leste do país, onde foram encontrados explosivos.

Através de um chat na internet utilizado por sírios que solicitaram asilo na Alemanha, o suspeito pediu para passar a noite na casa de um compatriota e foi acolhido em Leipzig. Quando sua identidade foi descoberta, Albakr foi rendido e entregue à Polícia.

Antes, Maaseen tinha afirmado que havia informações que indicavam que Albakr planejava um atentado contra trens na Alemanha. Depois, os indícios apontariam para um ataque contra o aeroporto de Berlim.

O ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, explicou que não está claro quando o jovem se radicalizou. Ele entrou no país em fevereiro do ano passado e foi aceito como refugiado em junho. Seus dados foram revisados e não se encontrou nada suspeito.

De acordo com informações divulgadas pela emissora pública regional “MDR”, Albakr tinha viajado de volta à Síria em pelo menos uma ocasião desde que foi aceito como refugiado pela Alemanha. (AG)

