Refugiados venezuelanos foram agredidos e expulsos de tendas em Roraima

Centenas de refugiados venezuelanos foram agredidos com bombas caseiras e pedaços de paus e expulsos das tendas que ocupavam na cidade de Pacaraima (Roraima), fronteira do Brasil com a Venezuela. A agressão começou a partir de uma manifestação contra a imigração venezuelana neste sábado (18). Na véspera, um comerciante local, Raimundo Nonato, foi agredido por supostos venezuelanos em uma tentativa de assalto.

Nonato está internado no hospital geral de Pacaraima. Ele sofreu traumatismo craniano, mas encontra-se estável. Moradores de Pacaraima passaram, então, a queimar as barracas dos venezuelanos espalhadas pela cidade e agredi-los com bombas caseiras e pauladas.

O prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, que estava fora do Estado, disse que três pessoas foram feridas por balas de borracha disparadas pela polícia. “A cidade está um caos”, afirmou o padre Jesus Lopez Fernandez de Bobadilla, da igreja de Pacaraima, que serve mais de 1.500 refeições por dia a refugiados venezuelanos na cidade. O Exército estima que mais de 2.000 venezuelanos estejam dormindo em barracas improvisadas no local. O Exército, que está em missão humanitária na cidade, informou que não iria agir.

O comandante de Policiamento do Interior, coronel Matos, disse que todo o efetivo da PM (Polícia Militar) de Pacaraima está nas ruas acompanhando o protesto e o governo do Estado informou em nota que reforçou o policiamento na cidade.

Órgãos de Segurança Pública buscam conter as manifestações de violência. Uma equipe médica também foi deslocada para o hospital da cidade para apoiar eventuais casos em consequência da manifestação.

O vigilante Wendel Pereira do Vale, morador da cidade, disse que desde cedo o clima é tenso nas ruas. Segundo ele, venezuelanos que viviam em acampamentos improvisados foram expulsos e tiveram seus pertences queimados pela população. “A população de Pacaraima está revoltada. Nenhum comércio abriu hoje, os moradores foram para as ruas e expulsaram todos os venezuelanos. Houve muito corre corre”, disse.

Um dos lugares alvo protesto contra venezuelanos foi o palco do Micaraima, um espaço onde os imigrantes viviam na cidade. A estrutura usada como acampamento improvisado foi derrubada por um trator. Os moradores também fizeram uma barricada de pneus com fogo na BR-174 na entrada da cidade.

Pacaraima é a porta de entrada para venezuelanos que fogem da crise política, econômica e social no país de origem e entram no Brasil.

Nota da Força-Tarefa Humanitária

“Sobre o fato ocorrido na noite de sexta-feira, dia 17 de agosto, em que o senhor Raimundo Nonato de Oliveira, morador da cidade de Pacaraima, foi assaltado por imigrantes que estavam na cidade, a Força-Tarefa Logística Humanitária esclarece que o agredido, após ser socorrido pela equipe médica de plantão do Hospital Délio de Oliveira Tupinambá, foi evacuado para Boa Vista, chegando em uma ambulância no Hospital Geral de Roraima. Atualmente, o senhor Raimundo encontra-se em situação estável.

O fato gerou um descontentamento de alguns moradores de Pacaraima e, na manhã deste sábado, 18 de agosto, ocorreu uma manifestação com atos de violência e destruição de acampamentos de imigrantes situados em alguns locais públicos.

Órgãos de Segurança Pública buscaram conter as manifestações de violência. A Força-Tarefa deslocou parte de sua equipe médica para o Hospital Délio de Oliveira Tupinambá para apoiar eventuais casos, em consequência da manifestação.

A Força-Tarefa Logística Humanitária, composta pelas Forças Armadas e integrada por Organismos Internacionais, Organizações Não Governamentais e entidades civis, repudia atos de vandalismo e violência contra qualquer cidadão, independentemente de sua nacionalidade.

As Forças Armadas atuam em prol da sociedade brasileira, sempre disponíveis a ajudar à população em todo o território nacional.”

Deixe seu comentário: