Região Central vai ganhar unidade exclusiva para reabilitação

O Hospital de Caridade de Jaguari vai ser ampliado a partir das próximas semanas para melhorar o atendimento à população de, pelo menos, 32 municípios da Região Central do RS. O objetivo é readequar parte do prédio para instalar uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados. Dos 52 leitos, 25 serão adaptados para atender a pacientes que precisam de reabilitação, como idosos e pessoas com deficiência.

