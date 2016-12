RegiÃ£o Sul terÃ¡ reforÃ§o de rede mÃ³vel da Oi no RÃ©veillon

A Oi reforçará sua cobertura de rede móvel no litoral da Região Sul que concentram as maiores festividades e que recebem milhares de turistas para as comemorações de Natal e Ano Novo. A companhia disponibilizará Estações de Telefonia Móvel (COW) na praia de Matinhos, no Paraná, em Garopaba, Itapema, Palhoça (praia do Sonho) e Bombinhas (praia de Bombas), em Santa Catarina e na praia de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. A Oi quer oferecer o melhor serviço aos clientes que nessa época do ano costumam usar mais a internet móvel e fazer ligações para parentes e amigos. No Paraná, a Oi esta dobrando neste mês de dezembro o número de cidades com cobertura móvel 4G, que permite acesso à internet de alta velocidade, são elas: Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Largo, Guarapuava, Paranaguá, Pinhais, Toledo, Umuarama (10). No Estado, a companhia já oferece cobertura 4G em Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais (8).

“Essa ampliação e reforço na cobertura móvel da Oi em alguns locais de grande concentração de pessoas e durante as festas de final de ano, levará aos usuários da Oi na Região Sul ainda mais capacidade e robustez para acomodar de maneira sustentável todo o crescente consumo de dados, em sua grande maioria proveniente da nossa rede móvel. A estratégia da companhia prevê o aumento de nossa participação no segmento de dados. Nesse sentido, esse reforço de rede é um passo importante para que a companhia possa atender ao mercado com um serviço de qualidade”, ressalta Luis Haroldo Iepsen, diretor de Operações da Oi na Região Sul.

No Região Sul, a Oi investiu mais de R$ 432 milhões em 2016, registrando aumento de mais de 13,6% nos investimentos, no acumulado do ano em comparação com igual período do ano passado. De janeiro a novembro deste ano, a Oi implantou 73 novos sites de telefonia móvel e 367 foram ampliados ou modernizados. Sites são locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão do sinal do serviço móvel. A Oi conta com aproximadamente 4,5 milhão de clientes na telefonia móvel, além de 355 mil hotspots da rede Oi Wifi.

Comentários