Região Sul terá reforço de rede móvel da Operadora Oi no Natal e Réveillon

A Oi reforçará sua cobertura de rede móvel no litoral da Região Sul que concentram as maiores festividades e que recebem milhares de turistas para as comemorações de Natal e Ano Novo. A companhia disponibilizará Estações de Telefonia Móvel (COW) na praia de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, em Garopaba, Itapema, Palhoça (praia do Sonho) e Bombinhas (praia de Bombas), em Santa Catarina e na praia de Matinhos, no Paraná. A Oi quer oferecer o melhor serviço aos clientes que nessa época do ano costumam usar mais a internet móvel e fazer ligações para parentes e amigos. Reforçando seu posicionamento no Rio Grande do Sul, a Oi já tinha disponibilizado estações de telefonia móvel com 4G, que permite acesso à internet de alta velocidade, durante a Expointer 2017, em Esteio e no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. A Oi também disponibilizou neste ano, com sucesso, os seus serviços 4G na Festa da Uva, em Caxias do Sul.

“Esse reforço na cobertura móvel da Oi em alguns locais de grande concentração de pessoas e durante as festas de final de ano, leva aos usuários da Oi na Região Sul ainda mais capacidade e robustez para acomodar de maneira sustentável todo o crescente consumo de dados, em sua grande maioria proveniente da nossa rede móvel. A estratégia da companhia prevê o aumento de nossa participação no segmento de dados. Nesse sentido, esse reforço de rede é um passo importante para que a companhia possa atender ao mercado com um serviço de qualidade”, ressalta Luis Haroldo Iepsen, diretor de Operações da Oi na Região Sul.

No Região Sul, a Oi investiu mais de R$ 432 milhões em 2016, registrando aumento de mais de 13,6% nos investimentos, no acumulado do ano em comparação com igual período do ano passado. De janeiro a novembro deste ano, a Oi implantou 73 novos sites de telefonia móvel e 367 foram ampliados ou modernizados. Sites são locais onde ficam as antenas que realizam a transmissão do sinal do serviço móvel. A Oi conta com aproximadamente 4,5 milhão de clientes na telefonia móvel, além de 355 mil hotspots da rede Oi Wifi.

Expansão no 4G

Mais 27 cidades da Região Sul ganharão até 31 de dezembro de 2016, a cobertura 4G da Oi, que permite acesso à internet de alta velocidade, são elas: Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Largo, Guarapuava, Paranaguá, Pinhais, Toledo, Umuarama (PR), Balneário Camboriú, Brusque, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Jaraguá do Sul, Lages, Palhoça (SC), Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul e Uruguaiana (RS). A companhia já oferece cobertura 4G em 21 cidades da Região Sul: Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais (PR), Blumenau, Florianópolis, Joinville, São José (SC), Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão (RS).

Comentários