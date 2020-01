Política Regina Duarte diz que inicia nesta terça período de testes na secretaria da Cultura e que vai “noivar” com o governo

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

A atriz Regina Duarte com o então candidato Jair Bolsonaro. Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Regina Duarte diz que começa nesta terça-feira (21) período de testes na Secretaria Especial da Cultura. Ela conversou pessoalmente com o presidente nesta segunda (20), no Rio de Janeiro, segundo a colunista do jornal Folha de S. Paulo Mônica Bergamo. Ela afirmou que vai “noivar” com o governo.

“Quero que seja uma gestão para pacificar a relação da classe com o governo. Sou apoiadora deste governo desde sempre e pertenço a classe artística desde os 14 anos”, afirmou a atriz.

Regina foi convidada pelo governo para assumir a Secretaria na sexta-feira (17). Ela já havia sido chamada anteriormente para o posto pelo presidente Jair Bolsonaro, mas recusou. Dessa vez, no entanto, o assédio a ela aumentou.

A atriz, conhecida por suas posições de direita, vinha sendo cortejada por membros do entorno de Bolsonaro desde o anúncio da saída de Roberto Alvim.

