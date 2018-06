Reginaldo Salvato Back fala sobre Tecnologias Disruptivas durante palestra em Porto Alegre

O Mestre em Administração de Empresas pela UFRGS, Reginaldo Salvato Back vai abordar, nesta terça-feira (05), durante palestra no Auditório da ATTOS Marketing & Negócios (Av. Getúlio Vargas, 1151, 3º andar) como as Tecnologias Disruptivas afetam o futuro do trabalho. O encontro, que inicia às 19h30, é alusivo à abertura das atividades deste ano da Escola de Negócios Attos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail attos@attosmktnegocios.com.br ou whatsapp (51)99663-4939.

Sobre Reginaldo Salvato Back:

Possui Especializações em Gestão Empresarial e Advanced Management Program (AMP) pela University of Navarra ES – IESE Business School. Executivo com mais de 25 anos de experiência na área de Tecnologia de Informação, atuando em diversos segmentos como: varejo, saúde, aviação e manufatura.

Sólida experiência na liderança de equipes de alto desempenho, implementação de estratégia de go-to-market, desenvolvimento de negócios, elaboração e execução de planejamento estratégico. É também CEO da Sinapsetech Consultoria e Diretor de TI do Grupo St Marche / Empório Santa Maria / Eataly.

