Registro de marcas é tema de palestra no Sincopeças-RS

No dia 19 de janeiro, o Sindicato do Comércio Varejista de Veículos e de Peças e Acessórios para Veículos do Rio Grande do Sul (Sincopeças-RS) promove a primeira edição do ano do evento “Na Mira dos Negócios”. O encontro, que reúne empresários e profissionais do setor de autopeças para uma palestra e café da manhã, acontecerá no Novo Centro de Eventos do Sindicato (avenida Paraná, 2.435, em Porto Alegre) e abordará “As graves consequências da falta de registro de marcas”.

O evento se inicia às 8h e terá como temas de debate a importância da marca para as empresas, a necessidade do registro da marca, o que é preciso para o registro e as consequências de não registrar. O palestrante Jatyr Ranzolin Júnior é especialista em Propriedade Intelectual e em Direito e Economia para a Empresa, especialista em Direito e Economia e integrante do Grupo de Trabalho de Patentes e Desenho Industrial da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial e do Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual da OAB/RS.

A entrada é de alimentos não perecíveis que serão doados para o projeto Mesa Brasil Sesc, uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício.

Mais informações: (51) 3222-5577 ou eventos@sincopecas-rs.com.br

