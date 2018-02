Regulamentação de cadastro de agroquímicos

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) apoio ao teor normativo contido no decreto do governo do Estado que regulamenta o procedimento de cadastro de agroquímicos e biocidas. Segundo a entidade, a medida não ameaça a saúde da população e o meio ambiente, tampouco pode ser caracterizado como um retrocesso na legislação que rege a matéria.

