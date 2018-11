O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, assina, nesta terça-feira, 13, no Salão Nobre do Paço Municipal, as certidões de regularização fundiária da Vila Canadá, localizada no bairro Cristal, e Loteamento Jardim Renascença, zona Sul da Capital. No mesmo ato, serão entregues as matrículas a moradores do loteamento Gedeon Leite, zona Sul.

