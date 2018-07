Regus inaugura sua terceira unidade no Rio Grande do Sul

A Regus, líder mundial em espaços flexíveis de trabalho inaugura, nesta quinta-feira (19), mais uma unidade no Rio Grande do Sul, Regus Guaíba, localizada na Avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90, 8°andar, em Porto Alegre.

Assim como as duas unidades já existentes na Avenida Carlos Gomes vem com um ambiente propício para o desenvolvimento de empresas voltadas à ciência, tecnologia e inovação, destacando Porto Alegre entre as capitais brasileiras com maior potencial econômico e o maior mercado da Regus no Sul do Brasil.

O novo espaço com área total de 800m², possibilitará a criação de 36 escritórios e 90 estações de trabalho, além de oferecer duas salas de reunião. A nova unidade em Porto Alegre passa a fazer parte das 68 unidades de espaços compartilhados, somando na Regus em todo o Brasil, um portfólio total de 150 mil m².

“A vantagem logística proporcionada pela flexibilidade oferecida nos projetos da Regus é determinante para gestores que buscam inovação, segurança de dados e economia”, afirmou Tiago Alves, CEO do Grupo IWG.

Sobre o crescimento da Regus, o CEO reforça o comprometimento da empresa com seus prazos e clientes. “Os nossos resultados de expansão seguem os cronogramas e estão dentro dos planos do nosso crescimento no Brasil, que preveem um aumento de 44% em comparação ao ano anterior”, disse Tiago.

Além da Regus Guaíba, a empresa já tem previstas para o próximo mês a abertura de outras duas unidades, no País, mais uma no Rio de Janeiro e uma em São Bernardo do Campo (ABC). Fundada em Bruxelas, na Bélgica, em 1989, a Regus fica baseada em Luxemburgo e está listada na Bolsa de Valores de Londres. Para mais informações, visite o site: www.regus.com.br.

