Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Kiyoshi Kimura com o peixe gigante em Tóquio Foto: Reprodução Kiyoshi Kimura com o peixe gigante em Tóquio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um empresário japonês especializado em sushi e apelidado de “Rei do Atum” pagou o equivalente a US$ 1,8 milhão por um exemplar gigante do peixe no leilão de Ano Novo do principal mercado de pescados de Tóquio.

Kiyoshi Kimura, proprietário da rede de restaurantes Sushi Zanmai, desembolsou a quantia por um atum vermelho de 276 quilos capturado na costa de Aomori, no Norte do Japão.

“Ele é o melhor. Sim, é caro, não é? Quero que nossos clientes comam muito bem este ano também”, disse Kimura a repórteres. Ele tem o hábito de quebrar recordes no mercado de peixes de Tóquio, o que lhe permite aparecer regularmente na mídia nesta época do ano. Em 2019, o homem pagou US$ 3,1 milhões por um atum de 278 quilos.

