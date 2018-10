Reinaldo Azambuja é reeleito governador do Mato Grosso do Sul

Reinaldo Azambuja, do PSDB, foi reeleito neste domingo (28), em segundo turno, governador de Mato Grosso do Sul para os próximos quatro anos. Com 100%% das urnas apuradas por volta das 18h40min, Azambuja tinha 677.310 mil votos, o que correspondia a 52,35% dos votos válidos, contra 47,65% de Juiz Odilon (PDT).

A reeleição leva Azambuja ao segundo mandato como governador.

Após a divulgação do resultado, o governador disse que a reeleição é um “voto de confiança” da população:

“Sou grato à toda a população de Mato Grosso do Sul por essa confiança. Quem está no mandato, é avaliado. Quando você tem uma reeleição, é porque as pessoas aprovaram o trabalho”, afirmou.

Juiz Odilon (PDT) após a derrota, disse que sente-se vitorioso na política por ter feito um votação com a diferença de 60.888 votos válidos entre ele e Azambuja:

“Politicamente eu me considero vitorioso, porque saí da magistratura e me exercitei na política há apenas 6 meses, e eu tive este reconhecimento, quer dizer, uma diferença muito pequena”, declarou.

Reinaldo Azambuja Silva tem 55 anos, nasceu em 13 de maio de 1963 e, Campo Grande (MS). É produtor rural desde 1982 quando assumiu os negócios da família, e casado desde 1983 com Fátima Silva, com quem tem três filhos, Thiago, Rafael e Rodrigo

