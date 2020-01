Os organizadores da cerimônia disseram que, se as condições climáticas permitirem, a reinauguração ocorrerá às 17h (horário de Brasília) desta quarta. O vice-presidente Hamilton Mourão embarcou na segunda-feira (13) com destino à Antártica para participar do evento como o principal representante do governo brasileiro, mas ficou retido no Chile devido ao mau tempo.

A nova base fica na Ilha Rei George. O complexo de mais de 4,5 mil metros quadrados será entregue quase oito anos após o incêndio que destruiu a base anterior. O local consegue suportar temperaturas negativas, nevascas e ventos de até 200 quilômetros por hora. A estrutura ainda tem sistemas de detecção, alarme e combate a incêndios.

Pesquisadores brasileiros estão há mais de três décadas desenvolvendo estudos no continente por meio do Programa Antártico.