A Marinha britânica apreendeu nesta quinta-feira (04) um petroleiro iraniano suspeito de transportar petróleo do país para a Síria. A embarcação foi interceptada na costa de Gibraltar, um enclave britânico na Espanha. O traslado do combustível viola sanções da União Europeia contra Damasco. A captura do navio foi feita devido a “um pedido dos Estados Unidos ao Reino Unido”.

