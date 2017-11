A saída do Reino Unido da UE (União Europeia) será concretizada às 23h do dia 29 de março de 2019, informou nessa sexta-feira a primeira-ministra britânica, Theresa May. A data será incluída no projeto de lei sobre o Brexit, que será debatido na próxima semana no Parlamento e que, após aprovado, autorizará o desligamento do bloco.

Deixe seu comentário: