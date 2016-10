Reino Unido iniciará processo de saída da União Europeia até o fim de março

Theresa May, premiê britânica, vai acionar até o fim de março o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, dando início à separação entre o Reino Unido e a União Europeia, conhecida como “brexit”. Ela fez o anúncio neste domingo (2) em uma entrevista à rede britânica BBC.

O Reino Unido votou pelo “brexit” em um referendo realizado em 23 de junho. Sair do bloco econômico, do qual 28 países fazem parte, será uma medida dramática e sem precedentes na política europeia. As consequências ainda não estão claras.

Tampouco há muitos detalhes sobre como a separação será realizada. Há crescente pressão em May por apresentar ao país um calendário preciso e decisões a respeito de temas como imigração e acordos comerciais.

Sobre esses assuntos, a premiê apenas afirmou, durante a entrevista, que quer conseguir o “acordo correto”. “O que estamos fazendo agora é ouvir os empreendimentos aqui no Reino Unido, ouvir os diferentes setores, descobrir o que é mais importante para eles”, disse.

Se a premiê May cumprir com a data que anunciou neste domingo, o país tem apenas seis meses para organizar-se antes de formalmente pedir sua saída da União Europeia. O processo, em teoria, não tem volta, e deve durar até dois anos. Dessa maneira, o Reino Unido pode deixar o bloco econômico em 2019, antes das próximas eleições gerais. (Folhapress)

