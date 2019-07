Reino Unido não aceita explicações sobre captura de petroleiro pelo Irã  

O Reino Unido não aceitou as explicações do Irã sobre a captura de seu petroleiro no Estreito de Ormuz. A capital do Irã, Teerã, alega que o navio foi levado para um porto iraniano por ter se envolvido em acidente com um barco de pesca.

O secretário de Relações Exteriores, Jeremy Hunt, afirmou estar descontente com a situação, e disse que deseja encontrar uma saída para a tensão atual de maneira diplomática.

Também neste sábado (20), o ministro britânico da Defesa afirmou que o que aconteceu foi um “ato hostil”, classificando as explicações iranianas como insuficientes.

