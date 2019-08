Reino Unido promete mais de R$50 milhões em recursos para a Amazônia

Nesta segunda-feira (26), o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em resposta aos incêndios que afetam a maior floresta tropical do planeta, prometeu enviar 10 milhões de libras (o equivalente a mais de R$50 milhões) em fundos para a Amazônia. O dinheiro será colocado imediatamente à disposição para ajudar e restaurar o habitat, anunciou o governo britânico em um comunicado divulgado na reunião do G7, em Biarritz. “Em uma semana na qual todos assistimos, horrorizados, como a floresta amazônica queima diante de nossos olhos, não podemos escapar da realidade do ano que estamos infligindo à natureza”, afirmou Johnson em comunicado.

A promessa de recursos foi anunciada depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, anfitrião do encontro de cúpula, informou neste domingo (25) que as potências do G7 chegaram a um acordo para ajudar “o mais rápido possível” os países afetados pelos incêndios. Macron prometeu “meios técnicos e financeiros” em resposta aos incêndios que afetam a região amazônica.

No Brasil, as chamas devastaram áreas na região de fronteira com a Bolívia e provocaram uma fumaça densa que aumenta a poluição ao longo da Amazônia. Sob pressão internacional, o presidente Jair Bolsonaro determinou no domingo o envio de dois aviões Hércules C-130 e uma vasta operação militar para controlar os incêndios.

Entre sexta-feira (23) e sábado (24) foram registrados 1.130 novos incêndios, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a maioria na bacia do Rio Amazonas.

