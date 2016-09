Reino Unido vai construir muro para conter refugiados na França

O Reino Unido anunciou que vai começar neste mês a construção de um muro de quatro metros de altura na cidade francesa de Calais para impedir que imigrantes se escondam em caminhões e entrem sem visto em território britânico. Segundo a agência de notícias Reuters, o ministro da Imigração do Reino Unido, Robert Goodwill, anunciou a medida a parlamentares na terça-feira (6).

“Iremos começar a construir esse grande muro novo como parte do pacote de 17 milhões [de libras esterlinas] que estamos fazendo com os franceses… fizemos a cerca e agora estamos fazendo o muro”, explicou Goodwill, de acordo com a Reuters.

Segundo ele, a segurança está sendo reforçada em Calais, lar do campo apelidado de “Selva” – onde milhares de imigrantes saídos do Oriente Médio e da África e em fuga de guerras e da pobreza esperam cruzar o Canal da Mancha rumo ao Reino Unido.

O campo, e um acordo de controle de fronteira franco-britânico que, na prática, empurra a divisa britânica para dentro do continente francês, vêm rendendo debates acalorados desde que os britânicos decidiram se separar da União Europeia, em um referendo realizado em junho. (AG)

