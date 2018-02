A Procuradoria-Geral do Município acompanhou, na manhã dessa terça-feira, o cumprimento de mandado de reintegração de posse de área localizada no bairro Belém Novo, na zona Sul da Capital. A área retomada, localizada na Praça Almerindo Lima, às margens do Lago Guaíba, estava ocupada irregularmente por um estabelecimento comercial.

