Reitor da Uninter ​recebe título de Doutor Honoris Causa

O reitor do Centro Universitário Internacional Uninter, Benhur Gaio, acaba de entrar para o seleto grupo de Doutores Honoris Causa. O prêmio é concedido pela ODAEE (Organização das Américas para a Excelência Educativa), sediada em Frankfurt, na Alemanha.

A premiação foi concedida em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por uma cultura de paz e prosperidade, por meio da educação. ​Personalidades de renome nacional e internacional como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso​ e a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey já receberam o título.

Por extensão, a Uninter recebeu o Prêmio Sapientiae, ao promover impacto positivo em diversos setores da sociedade. De acordo com Gaio, é dever da instituição investir em qualidade de ensino para garantir a excelência na formação dos alunos. “A educação é o alicerce do desenvolvimento socioeconômico de todo o país. Esse reconhecimento indica que estamos no caminho certo”, comemorou.

O Sapientiae e o Honoris Causa são os dois prêmios mais prestigiados entre a comunidade acadêmica internacional. Após avaliação das ações realizadas por cada instituição participante, a organização se propõe a difundir as contribuições de destaque em todos os países onde está presente.

