Rejeição à mulher faz Wesley Safadão mudar de estado

Wesley Safadão está de mudança para São Paulo. Por trás da decisão de deixar Fortaleza, sua terra natal, está o pulso firme de Thyane Dantas, sua mulher. Foi ela quem convenceu o marido a trocar de cidade depois de reconhecer que está no meio de uma guerra perdida.

“A rejeição a ela no Nordeste continua grande. Wesley já era ídolo por aqui há muito tempo e conquistou todo esse público ao lado de Mileide, sua ex”, conta um amigo cearense de Safadão, que completa: “Thyane gosta da fama e da vida de glamour. Em São Paulo, será mais fácil viver isso”.

A justificativa oficial para a mudança é ficar mais próximo aos negócios, embora a maioria deles continue no Nordeste, como um centro de convenções, que tem o cantor como um dos sócios no projeto milionário e será inaugurado em Porto de Galinhas, em Pernambuco.

Thyane Dantas, aliás, até abriu um concurso na internet. Quem passar a segui-la no Instagram — até agora ela conta com 988 mil seguidores — concorre a convite para um show de Safadão num parque aquático no Ceará, com direito a passagem e hospedagem. (AG)

