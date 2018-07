Em sessão extraordinária nessa quinta-feira, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou (por 29 votos a 16) os pedidos de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella (PRB). Ele é alvo de questionamentos devido à recente revelação de irregularidades como encontros secretos com pastores evangélicos na sede do governo.

