Relacionamento de confiança fideliza clientes

A marca de roupas femininas Mell Marques criada há pouco mais de dois anos, que leva no nome da empresária, tem como principal ferramenta de venda a confiança.

Cada vez mais em desuso nas relações a confiança fez com que o negócio da empresária Mell Marques tomasse um rumo diferente. Desde do inicio as vendas via sacola sempre estiveram a frente das realizadas em seu showroom. “Tenho clientes que não conheço até hoje pessoalmente. Nossa relação acontece através dos meus canais de comunicação”, revela a empresária.

Como funciona? A cliente faz o contato por um dos canais, a empresária separa algumas peças de acordo com o que foi estabelecido em conversa, e faz o envio via motoboy para a casa da cliente. O pagamento pode ser feito através do cartão de crédito (motoboy leva a máquina até a cliente), depósito bancário e cheque.

Segundo Mell Marques, as vendas pelo sistema de envio de sacola representa de 60 % a 70% do seu faturamento. “Nunca tive qualquer problema, mesmo em ponto mais sensíveis como pagamento ou devolução de mercadoria. É uma relação de extrema confiança”, enfatiza.

O negócio administrado pela modista possui outras particularidades. O atendimento é feito com hora pré marcada, por uma questão de organização, para o dia e horário que a cliente precisa, não é cobrado ajuste nas peças, atende à domicilio e as peças acima da numeração 44 podem ser encomendadas.

A marca da nova geração

Com pegada jovem, autêntica e com muita informação de moda, a Mell Marques pode até parecer marca de uma nova geração. Engana-se quem pensa assim: a designer de moda que dá nome à marca tem a história da família e o seu DNA moldados nos curtumes gaúchos e tem muita experiência na indústria e no mercado – que já tem o foco na moda e no luxo desde 2017.

No atelier-showroom a marca recebe os clientes de forma personalizada e no atendimento feito com hora marcada a própria Mell faz questão de receber pessoalmente cada cliente. “Estamos sempre prontas para adaptar peças para clientes, seus gostos e tamanhos para ficar tudo perfeito. Nossas peças tem uma durabilidade indiscutível, então a cliente tem que sair daqui com ela como se tivesse sido costurada no seu corpo”, garante.

Onde encontrar/ Instagram: @mellmarques / Facebook: https://www.facebook.com/mellmarques. Informações: (51) 991313009

Deixe seu comentário: