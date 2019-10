Relações Institucionais tem novo secretário-adjunto

Filipe Tisbierek, 43 anos, é o novo secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Relações Institucionais. Formado em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do RS, desde 2017 atuava como coordenador das Políticas Públicas para Juventude da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte. O novo secretário-adjunto já vem atuando na coordenação da mesa nas assembleias do Orçamento Participativo.

Ex-empresário no ramo de organização de eventos científicos, também compôs a Executiva do Conselho Regional de Relações Públicas. Filipe ingressou na prefeitura em 2013 como gestor do Centro Administrativo Regional (CAR – Região Leste).