Relator da Previdência diz que ainda é possível votar a reforma na Câmara dos Deputados no primeiro semestre

O relator do projeto da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou nesta quinta-feira (27) que, apesar de adiamento da sessão da comissão especial na Câmara dos Deputados, é possível votar a proposta no plenário da Casa neste semestre legislativo. As informações são da agência de notícias Reuters e da Agência Câmara.

Deputados decidiram adiar a leitura da complementação de voto do relator, que estava prevista para esta quinta-feira, enquanto buscam uma solução sobre a extensão das novas regras de aposentadoria a Estados e municípios. A apresentação do voto complementar só deve ocorrer na próxima semana, segundo assessoria de Moreira.

Segundo o relator, votando na comissão na semana que vem é possível votar no plenário da Câmara ainda no primeiro semestre.

“Não compromete o cronograma, ainda assim é possível se aprovar no primeiro semestre”, disse Moreira a repórteres. O recesso parlamentar, que começa em 18 de julho, marca o fim do primeiro semestre legislativo.

O deputado afirmou ainda, em entrevista à Globonews, que não está difícil incluir Estados e municípios, porque pleitos foram praticamente atendidos, restando apenas um ponto ou outro ainda a ser tratado. “Está muito próximo de que governadores possam apoiar texto que foi construído”, disse após reunião com lideranças na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

A reunião ocorreu após deputados decidiram adiar a leitura da complementação de voto do relator na comissão especial enquanto buscam uma solução sobre a extensão das novas regras de aposentadoria a Estados e municípios.

Estados e municípios

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira (27) que a próxima terça (2) é o prazo final para reincluir ou não Estados e municípios na reforma da Previdência. Na terça, Maia participa de uma reunião com os governadores e o relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), para definir o apoio ou não à reforma.

Após o encontro, Moreira deve apresentar uma complementação de voto na comissão especial. A expectativa, segundo Maia, é que o parecer seja votado na quarta para que, na semana seguinte, comece a discussão no Plenário.

“Incluir os governadores pode nos fazer perder voto de algum campo”, explicou Maia. “Se a gente perder voto de algum campo, tem que recuperar do outro. Ou a gente tem que trazer os votos mais importantes dos governadores porque aí não perde voto nenhum e chega até com uma margem muito segura para votação no Plenário da Câmara”, avaliou.

