Relator do impeachment de Dilma confirma candidatura Ã  presidÃªncia da CÃ¢mara dos Deputados

Em um ato realizado nesta terça-feira no Salão Nobre do Congresso Nacional, o líder do PTB na Câmara dos Deputados, deputado Jovair Arantes (GO), lançou nesta terça-feira a sua candidatura à presidência da Casa. Ele foi o relator do processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff na Casa.

Um dia antes, o líder do PSD, Rogério Rosso (DF), havia oficializado o seu nome para o pleito, marcado para o dia 2 do mês que vem. Ambos são aliados do presidente Michel Temer e integram o chamado “Centrão”, bloco de partidos com perfil conservador, criados a partir de articulações do então deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que depois teria o seu mandato cassado e está preso desde outubro pela Operação Lava-Jato.

Arantes e Rosso devem encabeçar a disputa do cargo com o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também aliado do Palácio do Planalto. Mas ele ainda não confirmou oficialmente a sua candidatura, questionada por adversários que apontam possível ilegalidade, pois o cargo não permite reeleição – a sua chance pode estar no fato de exercer mandato-tampão, como substituto de Cunha, uma situação atípica e não explicitada pela lei.

Dentre os partidos que fazem oposição ao governo federal, Apenas André Figueiredo (PDT-CE) já anunciou que concorrerá. Já siglas como PT e PCdoB ainda não decidiram se apresentarão nomes ou apoiarão outros candidatos.

