Relator pretende retirar Estados e municípios da reforma da Previdência

Um acordo feito pelo relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira e líderes da maior parte da Câmara prevê a exclusão de Estados e municípios da proposta.

Nesta quinta-feira (13), deve ser apresentado o relatório. Mas o anuncio oficial deve ocorrer na noite desta quarta-feira (12), nele estarão as principais alterações na versão original do governo. O primeiro foco do governo era adotar propostas aos servidores federais para os demais funcionários públicos. Isso contraria a maior parte dos chefes dos Executivos estaduais.

Já a nova ideia é que governadores e prefeitos que querem ser incluídos na reforma, sejam obrigados a buscar os 308 votos necessários na Câmara.

— Nós temos interesse de manter Estados e municípios, mas é uma questão política: o relatório vem sem Estados e municípios e temos até a primeira semana de julho no Plenário para reincluir com o acordo que estamos construindo com os governadores para que todos os problemas previdenciários estejam resolvidos — disse Rodrigo Maia, em entrevista concedida ao site da Câmara dos Deputados.

