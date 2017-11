Relator vota pelo fim do Estatuto do Desarmamento

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) entregou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado o parecer com voto pela aprovação na íntegra do projeto que libera o porte de armas no País. O projeto, de autoria do senador Wilder Morais (PP-GO), revoga o atual Estatuto do Desarmamento, assinado pelo ex-presidente Lula.

Porte liberado para maiores

O projeto, que recebeu agora relatório favorável, libera o porte de armas para qualquer pessoa a partir dos 18 anos de idade, desde que o adquirente seja considerado apto psicologicamente, tenha bons antecedentes e demonstre capacidade técnica. A aptidão psicológica fica condicionada à apresentação de um laudo emitido por um psicólogo credenciado; os bons antecedentes são atestados pela apresentação da certidão negativa criminal; e a capacidade técnica é aferida sob a apresentação de certificado de curso de tiro emitido por um instrutor.

Estatuto desrespeitou vontade popular

Autor do projeto que obteve 95% de provação na enquete promovida on-line pelo Senado Federal, o senador Wilder Morais lembra que, no referendo realizado em 2005, a maioria, 63% da população votou contra a proibição do comércio de armas de fogo e munição no País.

Chineses investem R$ 3,9 bi no Estado

O governador José Ivo Sartori participa, nesta sexta-feira, às 14h, da solenidade de assinatura de acordo entre a Eletrosul e Shanghai Electric Group Co. Ltd (Shanghai Electric) para implantação e operação de empreendimento de transmissão de energia no Rio Grande do Sul. O presidente da Eletrosul, Gilberto Eggers, e o presidente da Shanghai Electric, Xue Weiping, assinam o acordo que trará R$ 3,9 bilhões de investimentos para o Estado.

Corsan desponta no ranking de empresas

Enquanto muitas estatais nos fazem sentir vergonha alheia, a Corsan coloca-se em posição de destaque no 27º Prêmio 500 Maiores do Sul – Grandes & Líderes, promovido pela Revista Amanhã. Contando com o apoio técnico da PwC (Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes), considerado o maior e mais completo ranking regional de empresas do Brasil. A companhia é a décima terceira maior empresa do Rio Grande do Sul e a segunda colocada no segmento de serviços públicos. Entre o Estados do Sul, a Corsan é a trigésima quarta empresa.

Ministra “pobre” está quase fora do governo

A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, recebeu ontem o recado do presidente Michel Temer de que o governo poderá incluir sua pasta na nova configuração da Esplanada. A ministra pertence à cota do PSDB.

PRB quer outra baiana na vaga de Luislinda

O problema do presidente Temer é que o único partido interessado na vaga da ministra nomeada para cumprir a cota de mulher e negra é o PRB. O partido quer indicar para o posto outra baiana, a deputada Tia Eron (PRB-BA).

City tour pelo presídio

Irritado com a decisão judicial que interditou um módulo da penitenciária de Canoas, o secretário da Segurança, Cezar Schirmer, convidou jornalistas para um tour pelo local. Quer demonstrar que já existem no local refeitório, alimentação adequada, produtos de higiene e de limpeza, educação e trabalho, atendimento médico e tudo o mais que vem sendo exigido pela Justiça para atender aos apenados.

