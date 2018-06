Relatório da Agert aponta mais de R$ 159 mil em doações de mídias para divulgação de ações sociais

A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) lançou na manhã desta terça-feira (26), o 14º Relatório Social da entidade 2018/ano base 2017. A cerimônia, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com a presença de representantes das emissoras e de diversos segmentos da economia e política do estado, contou com a participação do governador José Ivo Sartori.

A Agert anunciou que o valor de mídia doada pelas emissoras associadas à entidade no ano que passou, foi superior a R$ 159 mil, destinados à divulgação de ações sociais. Durante o evento, os dirigentes da Agert ressaltaram o tema da publicação: “A violência e as comunidades”.

Nesta edição, a doação de mídias – que contou com a participação de 249 emissoras do estado – bateu o recorde de verba doada sob forma de divulgação e que teve como foco o combate à violência. Criado em 2004, para dar visibilidade ao papel desempenhado pelas emissoras de rádio e televisão e ao apoio dado às ações sociais, o Relatório Social da Agert foi elogiado pelo governador José Ivo Sartori.

Por sua vez, o presidente da entidade, Roberto Cervo Melão, disse que o tema do Relatório deste ano teve visou a agregar a contribuição da Agert com os acontecimentos do país e, principalmente do estado.” Melão acrescentou que dados confirmam a diminuição da violência no RS e concordou com o governador Sartori, “de que a prevenção é fundamental para o combate ao problema”. Disse ainda que o Relatório Social da Agert “é o resultado do trabalho de responsabilidade social das emissoras de rádio e televisão associadas”.

A vice-presidente da Agert, Myrna Proença, falou sobre o trabalho desenvolvido pela associação com a mídia doada de R$ 159.821.133,13 e na atuação social da entidade. “Tudo isso significa reafirmarmos os valores e os compromissos da radiodifusão gaúcha, com a construção de uma sociedade mais justa, transparente e solidária”. Myrna acrescentou que os integrantes da Agert esperam que a publicação se constitua em uma peça editorial “com a referência a temas relacionados à Segurança Pública, se tornando um estímulo ao protagonismo pelo pacto de paz”, afirmou.

Deixe seu comentário: