Relatório da CPI pede que 14 pessoas sejam indiciadas por tragédia em Brumadinho

Após o desastre ocorrido no dia 25 de janeiro deste ano, em Brumadinho, região Metropolitana de Belo Horizonte, foi anunciado nesta segunda-feira (1), após cerca de 120 dias de trabalho e 18 audiências, o indiciamento de 14 pessoas, entre elas, executivos da Vale, é um dos pontos do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investigou o rompimento da barragem.

Além dos indiciamentos, o relator, senador Carlos Viana (PSD-MG), adiantou hoje, em Brasília, que o documento também vai sugerir três projetos que tratam de crimes ambientais, da segurança de barragens de rejeitos e da tributação da exploração de minérios no país.

Tal como cobrado dos representantes da Vale pelos senadores, o fim das barragens de resíduos no país e a definição do valor para o pagamento de indenizações também serão apontados no relatório.

Os senadores também querem que a Agência Nacional de Mineração (ANM) contrate uma empresa para fazer os laudos de estabilidade das barragens. Hoje, as próprias mineradoras contratam esse serviço.

O rompimento da barragem de Córrego do Feijão deixou pelo menos 246 mortos e 24 desaparecidos.

