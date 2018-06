O relatório da CPI das Empresas Seguradoras Veiculares gera expectativa

Pelo teor das informações recolhidas ao longo dos trabalhos da CPI das Empresas Seguradoras Veiculares, o relatório que está sendo elaborado, poderá conter dados explosivos. A votação do relatório deve ocorrer na próxima semana. O presidente da Comissão, deputado Enio Bacci (PDT), porém garante que tudo está sendo feito de forma prudente: “Nosso objetivo é o de buscar indícios, razoáveis, que justifiquem encaminhamentos a instâncias que analisarão o conteúdo e tomarão as medidas cabíveis”.

Assembleia do Rio descumpre o RRF

Descumprindo o Regime de Recuperação Fiscal, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou reajuste salarial de 5%, para servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública, totalizando 17.778 funcionários da ativa. É semelhante ao que Judiciário, MP, Defensoria e Legislativo querem aprovar no Rio Grande do Sul. Estes reajustes descumprem o previsto no Regime de Recuperação Fiscal.

STF em destaque na semana

As recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, como a controversa libertação do petista Zé Dirceu, e ainda esta semana, a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, de autorizar a liberdade do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, colocam novamente a Suprema Corte como alvo de críticas. O caso de Eduardo Cunha só não ficou pior, porque sua soltura não foi autorizada, já que ele responde a um outro processo, ao qual o ministro Marco Aurélio não se referiu, na sua ordem de soltura.

Fim do Imposto Sindical

Ainda na sexta, o Supremo confirmou o texto da nova legislação trabalhista, que acaba com a obrigatoriedade do imposto sindical. Com isso, acaba com os pelegos milionários incrustados nos sindicatos do país. A partir de agora, a contribuição sindical apenas será descontada do salário do trabalhador, se este autorizar.

Suportaremos 21 ministros?

Por conta disso tudo, o presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, defendeu a ampliação do número de ministros da Corte. Ontem, Bolsonaro disse ao jornal O Globo, que, se eleito, é abrir mais dez vagas no STF, para ampliar o número de ministros dos atuais 11 para 21. “Vamos passar pra 21 ministros, se tiver um acordo, para gente colocar lá dez do nível do Sérgio Moro, para poder termos a maioria lá dentro”, afirmou.

Aécio termina a semana com um processo a menos

Contrariando parecer da Procuradoria-Geral da República, que queria que o caso fosse remetido para primeira instância, o ministro Gilmar Mendes arquivou nesta sexta-feira, inquérito que investigava Aécio Neves. O processo investigava o senador por supostas irregularidades em Furnas e foi baseado na delação do ex-senador Delcidio do Amaral.

Agenda enxuta de Sartori

Segunda-feira, dia de Jogo do Brasil pela Copa, o governador José Ivo Sartori optou por uma agenda enxuta. Marcou apenas um compromisso, as 17h: a Visita do cônsul-geral da Itália, Nicola Occhipinti ao Palácio Piratini.

