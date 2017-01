Um relatório entregue no 31 de dezembro, véspera do motim no Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim) em Manaus, avisou ao Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas que um dos detentos da instituição havia conseguido uma metralhadora.

O documento foi elaborado pelo setor de inteligência da Secretaria de Segurança e as autoridades estaduais e federais tinham acesso ao conteúdo. O alerta também mencionou a existência de um plano de fuga no regime fechado do Compaj. Ressaltou, ainda, a entrada de oito armas de fogo no presídio, na semana anterior ao Natal, por meio de visitantes e com a ajuda de agentes.

De acordo com o relatório, a metralhadora estaria com um interno condenado por tráfico de drogas. Ele participou do plano de rebelião, que desde o início contou com a ajuda de apenados do regime semiaberto. Os presos de ambos os sistemas são separados por um muro, derrubado no dia da rebelião.

