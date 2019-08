Relatório que autoriza reembolso à Eletrobras é aprovado por comissão mista

A comissão mista do Senado aprovou, nesta terça-feira (6), um relatório sobre a medida provisória (MP) que autoriza a União a ressarcir a Eletrobras. O reembolso diz respeito a despesas com compra de combustíveis para subsidiar a geração de energia nos estados do Norte do país.

A audiência foi marcada devido a preocupação com as empresas de eletricidade da Região Norte, além do medo de que o ressarcimento beneficiasse indevidamente companhias privatizadas. A legislação previa o reembolso das despesas da Eletrobras até abril de 2016. Pela MP, os valores devem ser pagos até 2021.

O texto foi aprovado por unanimidade e deve ser votado pela Câmara e pelo Senado até o dia 21 de agosto, data limite para sua validade. A MP autoriza a União a ressarcir cerca de R$ 3,5 bilhões à Eletrobrás até o ano de 2021 e também permite que usinas termelétricas recebam reembolso de um fundo setorial, o Conta Consumo de Combustíveis.

