Relatos de atriz sobre silêncio forçado criam riscos para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: pagamento e possíveis ameaças podem ser usados por investigadores

O escândalo envolvendo o presidente americano, Donald Trump, e a atriz pornô Stormy Daniels — que afirma ter mantido um caso com ele em 2006 — ganhou um novo capítulo após a atriz entrar com um processo por difamação contra o advogado do mandatário, Michael Cohen.

No domingo (25), após a exibição da entrevista de Daniels no programa “60 minutes”, na qual ela revelou detalhes de seu relacionamento com Trump, Cohen enviou uma carta exigindo um pedido de desculpas por parte da atriz, que teria insinuado que o advogado estaria por trás de uma ameaça que ela diz ter recebido em 2011. O presidente, por sua vez, não se manifestou pessoalmente sobre o caso, deixando a tarefa a seu porta-voz.

Uma análise publicada pelo “Washington Post” aponta que o silêncio de Trump pode ser fruto não das revelações picantes da estrela pornô, mas sim da tentativa de silenciá-la. Cohen — que confirmou que Daniels recebeu US$ 130 mil para manter as informações em segredo — negou que a campanha de Trump ou a organização comandada pelo presidente tenham sido responsáveis pela promessa de pagar-lhe. Porém, nunca negou que o presidente estivesse diretamente envolvido na tentativa de silenciar Daniels. E caso a campanha tenha participado do esforço, analistas avaliam que isso poderia ser considerado doação ilegal, já que o pagamento foi realizado durante o período eleitoral.

“O grande risco para Trump é que ele pode ser removido do cargo”, afirmou à rede Bloomberg Robert Bennett, advogado do ex-presidente Bill Clinton durante o escândalo envolvendo seu caso com a estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky. “Ele tem que dizer a verdade. As leis de perjúrio podem tirá-lo da Presidência.”

Na entrevista à CNN, a atriz e diretora contou que, em seu primeiro encontro com Trump, num hotel do magnata em Lake Tahoe, usou uma edição da revista “Forbes” com a imagem dele na capa para bater em seus glúteos, e que Trump a teria comparado à sua filha mais velha, Ivanka, antes que os dois fizessem sexo sem preservativos. Segundo Daniels, ela não estava atraída por Trump, mas “rapidamente se deu conta de onde havia se metido” ao chegar ao quarto do magnata.

Perguntada por Cooper se queria fazer sexo com Trump, Daniels respondeu: “Não. Mas eu não disse ‘não’, nem fui uma vítima. Foi consensual.” A atriz contou ainda que Trump prometera colocá-la em seu reality show “O Aprendiz”, mas alegou ter sentido que a oferta seria uma maneira para ele de continuar a manter encontros. Trump ainda teria dito que Daniels não teria que se preocupar com sua mulher, Melania, já que o casal dormia em quartos separados. Na época, a atual primeira-dama tinha acabado de dar à luz o filho do casal, Barron.

Daniels contou também que, em 2011, foi ameaçada por um homem em um estacionamento em Las Vegas após concordar em vender sua história a uma revista por US$ 15 mil. A revista desistiu do acordo depois que Cohen ameaçou entrar com um processo. A atriz diz que nunca recebeu o dinheiro, e a Casa Branca negou que o caso tenha acontecido.

“Um cara veio até mim e disse: ‘Deixe o Trump para lá. Esqueça essa história’”, contou a atriz. “Ele se inclinou, olhou para a minha filha e disse: ‘Essa é uma menininha linda. Seria uma pena se acontecesse algo a sua mãe’”.

