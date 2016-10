Relembre as celebridades que surpreenderam ao sair do armário

A apresentadora Fernanda Gentil não está sozinha na lista de personalidades que causaram alvoroço ao assumir um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. O caso, aliás, lembra outras celebridades que surpreenderam ao sair do armário. Confira.

Fernanda Gentil



A apresentadora confirmou o fim de seu casamento de cinco anos com o empresário Matheus Braga em abril de 2016. A relação terminou envolta em rumores de traição. Mas ela não ficou solteira muito tempo. Em setembro, assumiu o namoro com a colega de profissão Priscila Montandon. “Estou só exercendo meu direito de ser muito, muito feliz”, disse. As duas estão juntas desde junho.

Daniela Mercury



Em abril de 2013, a cantora publicou uma foto em seu perfil no Instagram beijando sua nova parceira, a jornalista Malu Verçosa. “Malu agora é minha esposa, minha família, minha inspiração para cantar”, escreveu Daniela na legenda da foto, que mostrava ainda as duas usando um par de alianças douradas na mão esquerda. Daniela terminou, em 2012, o casamento de três anos com o publicitário Marco Scaiba.

Kristen Stewart



Após rumores e fotos bastante conclusivas, Kristen Stewart falou pela primeira vez, em julho de 2016, sobre o romance com Alicia Cargile. “Neste momento, estou realmente apaixonada pela minha namorada”, disse a protagonista de “Crepúsculo”.

Jim Parsons



Em maio de 2012, o ator de “The Big Bang Theory” foi tema de um perfil do jornal The New York Times. Apesar da fama do personagem nerd, que ele já interpretava desde 2007, Parsons nunca tinha falado abertamente sobre sua sexualidade. Ele está junto com o diretor de arte Todd Spiewak desde 2002.

Marco Nanini



Em 2011, o ator falou que morava sozinho no Rio de Janeiro. Em seguida, emendou a frase: “Às vezes, pintam umas namoradas, uns namorados… namoradas, não. Namorados… mas, se não pintam, sem problemas. Já vivi o que necessitava viver nessa seara”. Quatro anos depois, ele voltou a falar abertamente sobre sexualidade. “Eu nunca estive no armário. Mas me senti pressionado por mim mesmo, vendo os casos de agressão, a me posicionar.”

Ricky Martin



O cantor porto-riquenho Ricky Martin estourou nos anos 1990, com grandes sucessos. Apesar dos muitos rumores sobre sua sexualidade, Martin sempre negou ser gay. A verdade só veio em 2010, quando ele assumiu em um comunicado oficial que, sim, é homossexual.

