Relembre seis gafes memoráveis de Sandra Annenberg e Glória Maria

A TV Globo anunciou na manhã desta sexta-feira (09) que a apresentadora Sandra Annenberg deixará o comando do “Jornal Hoje”. Quem assumirá o posto de âncora do telejornal será Maria Júlia Coutinho, a Maju. Sandra parte para novos desafios: ela vai dividir com Glória Maria o comando do “Globo Repórter”. Sérgio Chapelin, que até então era o titular da atração, vai se aposentar.

A futura parceria de Sandra e Glória em um mesmo programa jornalístico agitou as redes sociais – queridinhas da internet, ambas são musas de memes e de vídeos de gafes memoráveis. A dupla estreará no “Globo Repórter” em setembro sem data definida. Como diria a anedota das redes: “se juntas já causam, imagina juntas”. Confira seis divertidos momentos das apresentadoras.

“Que deselegante!”

Um homem visivelmente alterado invadiu uma reportagem ao vivo do “Jornal Hoje”. Sandra não conseguiu esconder seu horror. Com classe, resumiu a situação inusitada a um adjetivo.

“Caiu minha caneta!”

Aparentemente ansiosa pelo fim do telejornal, a apresentadora se afobou e acabou jogando uma caneta no chão. Educado, Evaristo Costa interrompeu sua despedida ao vivo para ajudar a colega.

“Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi?”

Transtornada com a falta de educação de um entrevistado, Sandra precisou da confirmação do colega Dony De Nuccio algumas vezes para acreditar no que tinha ouvido.

“Caí bonito”

Durante uma viagem ao Vietnã, Glória encarou uma de suas muitas “aventuras” e se embrenhou nas cavernas da região. Ao tentar subir em um barco, levou um escorregão. Ao se levantar, Glória não procurou ferimentos ou se envergonhou com a gafe: mas ficou abismada com a roupa suja.

A divindade

Em 2016, a apresentadora foi à Jamaica e experimentou, pela primeira vez, a “erva da ganja”, também conhecida como maconha. Segundo a jornalista, ela foi considerada uma divindade pela tribo jamaicana e disse que “saiu de si”.

“Eu estou em pé… eu vou cair”

Em uma viagem recente, Glória foi “atacada” por uma rajada de vento e, apesar de parecer bem, teve que se segurar na produção do programa e em um carro estacionado para não cair de cara no chão.

Opinião inusitada

A apresentadora Sonia Abrão deu a sua opinião sobre a troca de cadeiras na TV Globo. No programa A Tarde É Sua, ela detonou a decisão de tirar Sandra Annenberg do comando do “Jornal Hoje” e colocar Maju Coutinho no lugar dela. “Não tenho nada contra a Maju, mas acho sacanagem o que fizeram com a Sandra Annenberg”, afirmou ela.

Sonia ainda justificou a sua opinião polêmica. “A gente ama o trabalho da Maju, acha que ela merece tudo de bom que tem acontecido para ela. Ela tem progredido muito na carreira através dos próprios méritos, tanto que ela conquistou o público de verdade, bem-vinda Maju. Mas que fosse Maju e Sandra Annenberg então. Se é para deixar alguém sozinha, que seja Sandra Annenberg, agora não, a Sandra vai ser exilada no ‘Globo Repórter’ e Sérgio Chapelin ainda vai se aposentar. É muita pancada para uma notícia só”, afirmou.

