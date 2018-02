Neste 2 de fevereiro é comemorado o Dia de Iemanjá, considerada a “Rainha do Mar” para os umbandistas. Em Imbé, diversos templos farão homenagens para a orixá. As atividades iniciaram nesta quinta-feira (1º) e seguem nesta sexta-feira (2). Ainda no sábado (3) haverá ações de templos. Todas as atividades contam com apoio da prefeitura.

