Um relógio quase idêntico ao da Notre-Dame de Paris, destruído no incêndio de abril, acaba de ser encontrado em outra igreja parisiense. A descoberta, já chamada de “milagrosa”, vai permitir a reconstrução do mecanismo do século 19, que ritmava a vida da catedral. A máquina de três metros de largura derreteu quase completamente no incêndio.

