Relógios de rua em Porto Alegre: Começa obra para instalação do protótipo no Paço Municipal

Os trabalhos que visam à instalação do protótipo dos 168 relógios de rua começaram na madrugada desta quinta-feira (07), em frente ao Paço Municipal, na praça Montevidéu, Centro Histórico de Porto Alegre. Estão sendo feitas as fundações e a preparação do local para receber a energia elétrica e a fibra ótica.

O serviço é realizado pela Brasil Outdoor, empresa que venceu a licitação e tem como líder a norte-americana Clear Channel. A estimativa é que entre em funcionamento na primeira semana de dezembro.

As funcionalidades do equipamento serão avaliadas por dez dias. Sendo aprovadas, a prefeitura assina o contrato com a empresa para a instalação de todos os 168 relógios, o que deverá ser feito em até 24 meses a partir daí. Além de informarem hora e temperatura, os relógios serão equipados com câmeras de segurança, medidores de radiação solar, painel de mensagens ao cidadão e wi-fi gratuito.