Rematrícula nos ensinos fundamental e médio termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (08) o prazo para rematrícula de estudantes das redes públicas municipal e comunitária para os ensinos fundamental e médio. O procedimento é totalmente gratuito e deve ser feito na própria escola. Deverão comparecer pais ou responsáveis por alunos menores de 18 anos ou o próprio aluno, se maior de 18.

A atualização dos dados cadastrais do aluno é obrigatória – ou seja, não haverá garantia automática de vaga para quem não comparecer. De acordo com o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, os pais ou responsáveis devem ficar atentos para garantir que o aluno dê continuidade aos estudos onde já está adaptado. “O processo também nos ajuda a conhecer o número de vagas que ofertaremos para novos alunos em 2020”, destaca.

Para transferência de escola pública, seja municipal ou estadual, o prazo abre em 6 de janeiro e o procedimento deverá ser feito por meio da Central de Matrículas, no site da Seduc (Secretaria Estadual da Educação). Alunos que chegaram à rede neste ano por transferência deverão passar pelo mesmo processo presencial de rematrícula.

Para os alunos da educação infantil, o prazo para a confirmação do interesse pela vaga ocorreu de 21 a 25 de outubro. Todas as informações referentes ao processo estão na portaria 406/2019, publicada em 18 de outubro, no Diário Oficial de Porto Alegre.