Remédio mais caro do mundo começa a ser comercializado

O órgão americano responsável pela fiscalização de alimentos e remédios, o FDA, aprovou a comercialização do Zolgensma, que será o remédio mais caro do mundo. O Zolgensma é usado para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME).

Se o medicamento for usado durante cinco anos – tempo médio prescrito –, o custo total será de US$ 2,1 milhões, o equivalente a R$ 8,4 milhões.

O Zolgensma é indicado para pacientes com menos de dois anos de idade. Não há similares no mercado. Ainda não há previsão de chegada do remédio no Brasil.

Deixe seu comentário: