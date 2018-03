Crianças com menos de 6 meses de idade, especialmente as prematuras, com doença pulmonar crônica e cardiopatas têm maior risco de desenvolver infecções respiratórias graves. Para esses casos, o SUS oferece o medicamento Palivizumabe, que em Porto Alegre deve ser solicitado ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (avenida Independência, 661).

